خالد بيبو في تجارة عين شمس: الرياضة منافسة واقتصاد.. والنجاح مرتبط بالصورة الذهنية

نظّمت كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة حوارية مميزة بعنوان «التسويق الرياضي: كيف تبني القيمة داخل وخارج الملعب»، استضافت خلالها نجم الكرة المصرية خالد بيبو، وسط حضور طلابي وأكاديمي لافت، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

وشهدت الندوة حضور الدكتور فريد محرم الجارحي، والدكتور عمرو إبراهيم عبد الرحمن الإتربي عميد الكلية السابق ونائب رئيس جامعة بدر حاليًا، ومنسق الندوة الدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وحشد كبير من طلاب الكلية.

واستهلت الدكتورة جيهان رجب اللقاء بالتأكيد على أن الكلية تحرص على استضافة النماذج الناجحة في مختلف المجالات لنقل خبراتها العملية إلى الطلاب، مشيدةً بالمشوار الرياضي والمهني للكابتن خالد بيبو، وقدرته على إلهام الشباب وتقديم نموذج يُحتذى به في الالتزام والعمل الجاد.

من جانبه، رحب الدكتور فريد محرم الجارحي بالضيف، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد أهم مجالات الاستثمار الحديثة، ليس فقط على المستوى البدني، بل في بناء الشخصية والانضباط والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن تنمية رأس المال البشري تبدأ من غرس هذه القيم داخل الجامعة.

وأكد عميد الكلية أن كلية التجارة تمضي بخطوات واضحة نحو تطوير برامجها الأكاديمية بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن مجالات مثل التسويق الرياضي، وإدارة الفعاليات، واقتصاديات الرياضة أصبحت تمثل مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي والبحثي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الكلية تعمل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلاب، وتمكينهم من الاحتكاك المباشر بسوق العمل، موضحًا أن استراتيجية الكلية تقوم على تخريج طالب يمتلك المعرفة النظرية والمهارة التطبيقية في آن واحد.

كما أكد الدكتور عمرو الإتربي أهمية هذه اللقاءات النوعية التي تربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مشيدًا بجهود إدارة الكلية في تنظيم فعاليات تثري معارف الطلاب وتفتح أمامهم آفاقًا مهنية جديدة.

وخلال كلمته، تناول الكابتن خالد بيبو مفهوم «التسويق الرياضي» باعتباره صناعة متكاملة تقوم على إدارة العقود، وتحليل البيانات، والجوانب التمويلية والاستثمارية، موضحًا أن الرياضة لم تعد مجرد منافسة داخل الملعب، بل أصبحت اقتصادًا ضخمًا يحتاج إلى كوادر مؤهلة في مجالات الإدارة والتمويل والتسويق.

وأشار إلى أن طلاب كلية التجارة يمتلكون الأساس العلمي الذي يمكنهم من دخول هذا المجال بقوة، مؤكدًا أن الملاعب اليوم تحتاج إلى عقول تجارية تفهم لغة الأرقام والاستثمار بقدر فهم اللاعبين للمهارات الكروية.

وفي محور آخر من الندوة، تحدث بيبو عن أهمية بناء «العلامة الشخصية» (Personal Brand)، موضحًا أن النجاح لا يرتبط فقط بالأداء المهني، بل بالصورة الذهنية التي يصنعها الفرد لنفسه داخل وخارج نطاق عمله.

وشدد على أن الانضباط داخل الملعب يجب أن يقابله انضباط مماثل في الحياة الجامعية، لافتًا إلى أن الطالب يبدأ في بناء اسمه المهني من خلال اجتهاده، وسلوكه، وحضوره الرقمي، والتزامه الأخلاقي.

وأكد أن «العلامة الشخصية تُبنى بالتراكم»، وأن كل طالب هو مشروع ناجح إذا أحسن استثمار وقته وقدراته منذ سنوات الدراسة.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح أجاب خلاله الكابتن خالد بيبو على أسئلة الطلاب، قبل أن يقوم عميد الكلية بتكريمه وإهدائه درع الكلية تقديرًا لمشاركته الفاعلة في إثراء وعي الطلاب، وسط أجواء من الحماس والتفاعل.