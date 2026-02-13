قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لطلابها المتفوقين وذوى الهمم إلى المتحف المصري الكبير

حسام الفقي

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير لطلاب الجامعة المتفوقين والطلاب من ذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلابها وربطهم بتاريخ  مصر العريقة وحضارتها.

ورافق الطلاب، خلال زيارتهم للمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق توفيق الأستاذ بكلية الآثار والمشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، والدكتور ميسرة عبد الله الأستاذ بكلية الاثار ونائب المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، والدكتور خالد حسن نائب المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والأستاذ سماحة بنداري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على إتاحة الفرص لطلابها لزيارة المتحف المصري الكبير والتعرّف عن قرب على ما يمثله من قيمة حضارية وثقافية عالمية، داعيًا الطلاب إلى استثمار هذه الزيارات في تعميق معرفتهم بتاريخ وطنهم والاعتزاز بانتمائهم إلى الدولة المصرية صاحبة أعرق حضارة عرفتها الإنسانية، مؤكدًا أن وعي الشباب بقيمة تراثهم الحضاري يمثل خطوة أساسية في بناء جيل قادر على صون هذا الإرث العظيم واستكمال مسيرة الحضارة المصرية.

ومن جهته، أشاد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى العالمي المتميز للمتحف المصري الكبير، و أنه أصبح محط أنظار وإعجاب العالم، ودعا الطلاب إلى ضرورة الاعتزاز بانتمائهم للحضارة المصرية العريقة، مشيرًا خلال زيارة مجموعة الملك توت عنخ آمون، إلى أن الفرعون الذهبي كان من ذوي الاعاقة، حيث عُثر داخل مقبرته على أكثر من مائة عصا كان يستخدمها بنفسه، مما يؤكد أن مصر القديمة كانت أول حضارة في العالم تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة وتدمجهم داخل نسيج المجتمع المصري.

وخلال الزيارة، قام كل من الدكتور طارق توفيق والدكتور ميسرة عبدالله بشرح أهم أقسام المتحف وأبرز القطع الأثرية، وقدما للطلاب عرضًا وافيًا يعكس القيمة التاريخية والحضارية للمتحف.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب المشاركون عن بالغ إعجابهم بعظمة حضارة أجدادهم، وبمستوى التنظيم والشرح وحفاوة الاستقبال، مؤكدين أن هذه الزيارة كان لها أثر بالغ لديهم في تعزيز مشاعر الولاء والانتماء لمصر .

جامعة القاهرة زيارة ميدانية للمتحف المصري طلاب الجامعة المتفوقين ذوي الهمم

