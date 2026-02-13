قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد كيلاني: الصيام يعزز التقوى وعلينا استقبال رمضان بالدعاء

البهى عمرو

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف سابقا، أن الجميع يستعد لشهر رمضان المبارك، وأن كل شخص عليه أن يستقبل رمضان بالدعاء، موضحًا أن سيدنا محمد كان يستقبل رمضان بالدعاء.

وأضاف عيد كيلاني خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي محمد جوهر، وأحمد دياب أن كل شخص عليه أن يستغل شهر رمضان، لأن الله قال "أَيّامًا مَعدوداتٍ" وسيدنا محمد قال من حرم الخير في هذه الأيام حرم الخير كله.

ولفت إلى أن الصيام يعزز التقوى، وأن من المعاني الجميلة للصيام أن العبادة تكون بين العبد روبه، وأنه لا يوجد مراقب على صيام الشخص غير الله.

وأشار إلى أنه يطالب جميع المسلمين باستغلال الشهر الكريم، وأننا في رمضان السابق كنا نقول يارب أعد علينا رمضان، والحمد لله عاد رمضان وعلينا أن نستفيد منه.

