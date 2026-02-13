الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

يسعي الوداد البيضاوي المغربي الي حسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية حين تقام ختام منافسات المجموعة الثانية ، ويلتقي الوداد مع ضيفه عزام يونايتد التنزاني، بينما يواجه يونيون مانيما من الكونغو الديمقراطية، ضيفه نيروبي يونايتد الكيني.

ويتصدر الوداد الترتيب برصيد 12 نقطة في الصدارة، لكنه لم يحسم تأهله للدور المقبل بعد، في ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط فقط أمام يونيون مانيما وعزام يونايتد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتواجد نيروبي يونايتد في القاع بلا رصيد من النقاط.

وسيكون الوداد بحاجة لنقطة التعادل فقط من أجل الصعود للأدوار الإقصائية، واستمرار التواجد في الصدارة، بعيدا عن الحسابات المعقدة، في حين لا بديل أمام عزام يونايتد سوى الظفر بنقاط اللقاء، وانتظار نتيجة اللقاء الآخر بين يونيون مانيما ونيروبي يونايتد.

وفي حال خسارة الوداد وفوز يونيون مانيما، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 12 نقطة مع عزام يونايتد، لتحسم المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة الناديين الصاعدين للدور المقبل، وفقا للائحة المسابقة، ولكن الفريق المغربي بإمكانه التأهل حتى في حالة خسارته، وذلك حال تعثر ممثل الكونغو الديمقراطية في مباراته مع نيروبي يونايتد.