الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، ومواجهة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات في المهد.

أكد محافظ الشرقية انه في مركز ومدينة الزقازيق وتحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز، تم تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية لصب سقف بدور أول علوي على مساحة 130 مترا بنطاق قرية الطيبة التابعة للوحدة المحلية بالطيبة.

كما تم ضبط ونش لرفع مواد البناء فور رصده أثناء تمركزه للعمل بأحد المواقع دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالمخالفة لاشتراطات السلامة والعمل بالشارع العام.

وشملت الحملات تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لصب سقف بقرية الزنكلون التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون قبل البدء في أعمال الصب الخرساني، حيث تم التعامل الفوري مع الواقعة وتم كذلك ضبط جرار زراعي محمل بمواد بناء (طوب) أثناء توجهه لتفريغ حمولته في الموقع بالمخالفة القانونية، والتحفظ على الجرار والحمولة بمقر الحملة الميكانيكية كما جرى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأرض الزراعية بناحية عزبة حلمي التابعة للوحدة المحلية بالنخاس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم، وتحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز، تم تنفيذ إزالة كلية لغرفتين بالطوب الدبش وسقف مسلح على مساحة 35 مترا بنطاق قرية كراديس التابعة للوحدة المحلية ببهنيا.

كما تم تنفيذ إزالة كلية لحالة تعد بالبناء المخالف بقرية كفر الباشا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، عبارة عن سور بطول 12 مترا وشملت الأعمال إزالة سقف مخالف بدور ثان علوي بقرية العكل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة 120 مترا وتم كذلك إزالة كلية لسور بالدبش بداخله غرفة على مساحة 120 مترا بنطاق عزبة أبو عساكر التابعة لقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط.

كما جرت إزالة كشك وتاندا صاج بقرية أبو متنا التابعة للوحدة المحلية ببهنيا على مساحة 60 مترا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق، وتحت إشراف اللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس المركز، تم التصدي الفوري وإزالة سور بالدبش الأبيض مقام بالمخالفة على مساحة 60 مترا بنطاق الوحدة المحلية بالمنير. كما تم إزالة أعمدة دور ثان علوي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفر إبراش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز بلبيس، وتحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز، تم إزالة وفك شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية بالمدينة المنورة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل على مساحة 200 متر طولي. كما تم إزالة وفك شدة خشبية بدور أول علوي بنطاق الوحدة المحلية بالعدلية على مساحة 120 مترا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ههيا، وتحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز، تم إزالة هنجر على مساحة 120 مترا بنطاق عزبة شحاتة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة.

كما تم إزالة في المهد لمبنى بالطوب الدبش والمونة الأسمنتية وغرائس حديدية خارج الحيز العمراني على مساحة 2 قيراط بنطاق طريق ههيا الإبراهيمية التابعة لمدينة ههيا.

وشملت الأعمال إزالة سور في المهد بالطوب الدبش والمونة الأسمنتية على مساحة 30 مترا بطريق ههيا الزقازيق بنطاق المدينة. وتم كذلك إزالة في المهد لسور خارج الحيز العمراني على مساحة 20 مترا بنطاق عزبة الخير التابعة للوحدة المحلية بالمحمودية كما جرت إزالة وفك شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوي على مساحة 200 مترا بنطاق شارع أحمد عرابي بمدينة ههيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز فاقوس، وتحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز، تم تنفيذ إزالة في المهد لسور من أربع جهات بالطوب البلوك الأبيض على مساحة 100 متر تقريبا بناحية الجعافرة بالوحدة المحلية بالهيصيمية، حيث تمت الإزالة كليا، والتحفظ على الخشب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة القنايات، وتحت إشراف عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المدينة، تم إزالة خمس عشش في المهد مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية على مساحة 340 مترا بنطاق حي الغمري الجديد بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الملاحقة الميدانية لكافة أشكال التعديات المخالفة، مشددا على فرض سيادة القانون والتعامل بيد من حديد مع المخالفين، لضمان استرداد حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.