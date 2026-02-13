قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار الجديد، بشأن خطة وسياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استثمارية واضحة ومناخًا أكثر تنافسية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج تنفيذية محددة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وفي هذا السياق، طرح “زين الدين” 5 تساؤلات ساخنة أمام وزير الاستثمار وهى :

1. ما هي الخطة الزمنية المحددة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

2. كيف ستعمل الوزارة على إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتسريع إجراءات التراخيص والتخصيص؟

3. ما هي الحوافز الجديدة التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية؟

4. كيف سيتم ضمان استقرار السياسات المالية والتشريعية بما يعزز الثقة طويلة الأجل لدى المستثمر الأجنبي؟.

5. ما هي آليات الترويج الخارجي للاستثمار في مصر، وهل هناك استراتيجية واضحة لاستهداف أسواق ودول بعينها؟ محدداً مجموعة من المطالب الرئيسية لتحقيق انطلاقة كبرى في ملف الاستثمار الأجنبى فى مقدمتها تبسيط وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة تختصر الوقت والجهد والتوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء مع ضمان سرعة الفصل في منازعات الاستثمار من خلال آليات تحكيم فعالة ومتخصصة.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير الاستثمار الجديد إعداد خريطة استثمارية محدثة ومعلنة تتضمن الفرص المتاحة بالمحافظات وفقًا لمزاياها النسبية مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على مواصلة دوره الرقابي لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد الوطني . 

محمد عبد الله زين الدين لجنة الاقتراحات محمد فريد وزير الاستثمار الجديد الحكومة عبد الفتاح السيسي

