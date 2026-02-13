طلب إحاطة لـ"البرلمان" بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية بشأن؛ تدني الأحوال المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية، وأثر ذلك على جودة التعليم.

وأضاف النائب حسام خليل، أن ما يعانيه معلمو مصر من تدن شديد في أوضاعهم المعيشية والمادية، نتيجة استمرار صرف مرتباتهم على أساسي عام 2014، رغم ما شهدته البلاد من موجات تضخم متتالية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وما تبع ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المعلم وأسرته.

وأضاف النائب حسام خليل، أن المعلم يعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأي إصلاح حقيقي للتعليم لا يمكن أن يتحقق دون توفير حياة كريمة وبيئة معيشية مستقرة له، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى فجوة كبيرة بين دخول المعلمين ومتطلبات الحياة، وهو ما ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلم، وعلى جودة العملية التعليمية ككل، وكيف يمكن تحقيق تطوير حقيقي للتعليم في ظل غياب العدالة المالية للمعلم؟

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن استمرار هذا الوضع المالي يهدد الاستقرار الوظيفي للمعلمين، ويفقد المهنة جاذبيتها ويؤثر سلبا على مستقبل أجيال كاملة، الأمر الذي يتعارض مع توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكل من يساهم في نهضة الوطن .