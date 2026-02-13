قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: وضع ملف خفض الدين على صدارة الأولويات طريق لكسب ثقة المواطن

إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تولى ملف الصحة في صدارة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أنه يعد أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

وأكدت" سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن ملف الصحة بالفعل على رأس أولويات الرئيس منذ توليه المسؤولية، مشيرة إلى أن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية الصحية، وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوجيه المستمر للحكومة بوضع القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، في صدارة خططها التنفيذية.

وأضافت عضو النواب أن نجاح الحكومة في هذا المسار يرتبط بقدرتها على خفض معدلات الدين العام وتقليل نسب الفقر، حتى تنعكس معدلات النمو والتنمية بشكل مباشر على قطاعات التعليم والصحة، وتتحول الأرقام الاقتصادية إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن.

وأعربت " سعيد" عن أملها في أن تضع الحكومة أطرًا تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق في هذه الملفات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة الشارع المصري في الأداء الحكومي خلال المرحلة . 

إيرين سعيد مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الصحي

