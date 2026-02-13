برلمانية: وضع ملف خفض الدين على صدارة الأولويات طريق لكسب ثقة المواطن

ثمنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تولى ملف الصحة في صدارة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أنه يعد أحد أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكدت" سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن ملف الصحة بالفعل على رأس أولويات الرئيس منذ توليه المسؤولية، مشيرة إلى أن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية الصحية، وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوجيه المستمر للحكومة بوضع القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، في صدارة خططها التنفيذية.

وأضافت عضو النواب أن نجاح الحكومة في هذا المسار يرتبط بقدرتها على خفض معدلات الدين العام وتقليل نسب الفقر، حتى تنعكس معدلات النمو والتنمية بشكل مباشر على قطاعات التعليم والصحة، وتتحول الأرقام الاقتصادية إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن.

وأعربت " سعيد" عن أملها في أن تضع الحكومة أطرًا تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق في هذه الملفات الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة الشارع المصري في الأداء الحكومي خلال المرحلة .