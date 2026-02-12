الدين العام وحياة كريمة والتأمين الصحي.. رسائل حاسمة من رئيس الحكومة للشعب

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسائل مهمة للمواطن المصري، في أول مؤتمر صحفي له عقب التعديل الوزاري الأخير .

خطاب تكليف الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكريم الوزراء السابقين كتكريم رمزي، مشيرا إلى أنه كنت حريص على لقائهم بالوزراء الجدد، لمعرفة أهم الملفات الخاصة بكل وزارة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن هناك خطط توضع على المدى المتوسط والقصير والبعيد، مؤكدا أن كل وزير له حرية العمل، وتحسين المواد، وتنفيذ المستهدفات المحددة لعمل الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معد للحكومة للعمل عليه، مؤكدا أن الرئيس أكد على أن التحديات القليمية لها تأثير على مصر.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بضمان عملية النمو الشامل، مع خفض معدلات التضخم، وزيادة الإستثمارات وعملية التنمية المحددة لتنمية مصر 2030.

اهتمام كبير بملف الإعلام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى بملف الإعلام وضياء رشوان وزير الدولة للعلام مسؤول بشكل كامل عن ملف الإعلام .



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ".



وتابع مصطفى مدبولي :" أتقدم بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على الثقة الكبيرة التي أعطاها لي ولكل الوزراء في الحكومة والوزراء الجدد لاستكمال مسيرة التنمية ".



واكمل مصطفى دبولي :" سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طموحات الشعب المصري في كافة القطاعات ".



ولفت مصطفى مبدولي :" الشكر موصول لرئيس مجلس النواب واعضاء البرلمان على منحهم الثقة للتعديل الوزاري وأحد اهم توجيهاتنا للحكومة هي التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب ".



آلية متابعة أداء الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت آلية واضحة لمتابعة أداء الوزراء، تقوم على إعداد تقارير إنجاز دورية لكل وزير تتضمن التحديات التي تواجه وزارته، وما تم تحقيقه من مستهدفات خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطة العمل المقبلة.

تعزيز الشفافية والمساءلة



وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الهدف من هذه التقارير هو تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء داخل كل وزارة، مشددًا على أن كل وزير أصبح لديه إطار زمني محدد لتحقيق مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعيار الحاكم في أي تعديل وزاري هو الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل المرجعية الأساسية التي تتحرك في إطارها الحكومة، سواء فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية أو الملفات الاجتماعية وبناء الإنسان.

مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية



وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات الرئيس، وأن أي تغييرات وزارية مستقبلية ستكون مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف المحددة والاستجابة للتحديات الراهنة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة التنمية.



أول توجيه للحكومة



وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة يتمثل في التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما وجه مدبولي الشكر إلى الوزراء السابقين على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق ومضاعفة العمل في مختلف الملفات.

سياسة واضحة ورؤية استراتيجية



وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك سياسة واضحة ورؤية استراتيجية تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشددًا على أن خطاب تكليف الرئيس السيسي هو المرجعية الحاكمة لعمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وكشف مدبولي أن هناك أربعة محاور رئيسية تحكم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن متابعة مستمرة لسرعة الإنجاز، والعمل وفق خطط محددة بزمن واضح، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخفيض الدين العام



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تعمل على تخفيض حجم الدين العام بأفكار محددة ومدروسة وإجراءات يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" سوف نعمل على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكل جوانبها ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم العالي والمزيد من الارتقاء بالتعليم الجامعي في ضوء العلوم الجديدة حول العالم .



وأكمل مصطفى مدبولي: "توجيه من الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ مخطط برنامج ومنظومة التامين الصحي الشامل لنشر خدمة التامين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية ".

ولفت مصطفى مدبولي : "من أهم أولوياتنا استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية كي تتوفر الرقابة التي تقوم بها المجالس المحلية ".

خطاب إعلامي مهني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه هناك اهتمام بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لكافة مكونات المجتمع وتقديم خطاب مهني يشكل وعي مجتمعي امام ما نواجه من تحديات وما ينشر من شائعات ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم ".



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه ننظر إلى الوضع الإقتصادي بأنه يتحسن، وتثبته التقارية الدولية بأن الوضع يتحسن، ولكن المواطن يرغب في وجود الإحتياجات المعيشية اليومية.

وقال مصطفى مدبولي، أنه نلبي احتياجات المواطن من خلال المشروعات الكبرى التي نقوم بها في الدولة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة، مع العمل على توفير البنية التحتية القوية، والخدمة الصحية المميزة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لدي حرص على دخول الوحدات الصحية الموجودة في قرى حياة كريمة، والاستماع للمواطنين، ويكون لدي سعادة كبيرة بما تم إنجازه.

أعمل على الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مع وجود فرص العمل والتشغيل والمدارس، مؤكدا أن هذا هو عمل الحكومة الأساسي.

توفير وحدات للسكن بالإيجار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 70 ألف مواطن قدموا للحصول على وحدات الإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "من أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتواجد محور للإسكان الإيجابي أو الإيجار ".

وتابع مدبولي: "الدولة توسعت بشكل كبير في محور السكن بالإيجار في الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل والإسكان المتوسط".

وأكمل مدبولي: "سيكون هناك سكن بالإيجار متواجد ضمن مشروع سكن لكل المصريين"، مضيفا:" الأساس في ملف الإسكان هو العرض والطلب وفي تقديراتنا ان السكن بالإيجار يلبي تطلعات الكثير من الفئات ".

ولفت مدبولي: "من أولى أولويات وزارة الإسكان فتح محور السكن بالإيجار لتلبية طلبات المستحقين من قانون الإيجار ".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق وأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

منظومة التعليم



وأوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحله ومحاوره يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.



وأشار مدبولي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بالأولوية القصوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيتم إدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق مستهدفات تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أربع مهام رئيسية



وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.

وضع تصور متكامل



وكشف مدبولي عن وضع تصور متكامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، مؤكدًا أن هناك 6 شركات بقطاع الأعمال سيتم العمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

دعم الاقتصاد الوطني



وشدد رئيس الوزراء على أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد، بما يحافظ على تلك الكيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يأتيان في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة هو تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يضمن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسرّع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الداعمة لمسار التنمية.



تحقيق الاستدامة المالية



وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتمويلات الوزارات تمتد حتى عام 2030، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن مصر تمتلك سياسة ورؤية استراتيجية متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.