ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق وأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحله ومحاوره يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بالأولوية القصوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيتم إدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق مستهدفات تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.

وكشف مدبولي عن وضع تصور متكامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، مؤكدًا أن هناك 6 شركات بقطاع الأعمال سيتم العمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد، بما يحافظ على تلك الكيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.

