مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التكليفات الرئاسية تمثل خارطة طريق وأولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

منظومة التعليم

وأوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحله ومحاوره يأتي على رأس أولويات الحكومة، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وأشار مدبولي إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بالأولوية القصوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيتم إدماج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق مستهدفات تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أربع مهام رئيسية

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.

وضع تصور متكامل

وكشف مدبولي عن وضع تصور متكامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، مؤكدًا أن هناك 6 شركات بقطاع الأعمال سيتم العمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

دعم الاقتصاد الوطني

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم العوائد، بما يحافظ على تلك الكيانات ويدعم الاقتصاد الوطني.