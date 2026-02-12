مدبولي: اختصاصات نائب رئيس الوزراء هي إصلاح 59 هيئة تابعة للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية هي إصلاح ٥٩ هيئة اقتصادية تابعة للدولة، حيث إن هناك بعض الهيئات سوف تدمج وأخرى سوف تتم تصفيتها.

وأشار الى أن من ضمن اختصاصه الاستفادة من الشركات المملوكة حيث إن هناك ٦٠٠ شركة مملوكة للدولة لرفع كفاءتها وملف تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول الغاء وزارة قطاع الأعمال كان لها دور انتقالي لها منذ انشائها حيث ان هناك ٦ شركات قابضة كانت تهمل تحت قيادة الوزارة يصل استثمارها لتريليون جنيه مؤكدا أن الهدف منها رفع كفاءة هذه الشركات وليس بيعها، لافتا إلى أن هناك تصورا بأن تنقل للصندوق السيادي أو الشركات التابعة لها.