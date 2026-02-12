قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
مدبولي: اختصاصات نائب رئيس الوزراء هي إصلاح 59 هيئة تابعة للدولة

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية هي إصلاح ٥٩ هيئة اقتصادية تابعة للدولة، حيث إن هناك بعض الهيئات سوف تدمج وأخرى سوف تتم تصفيتها.

وأشار الى أن من ضمن اختصاصه الاستفادة من الشركات المملوكة حيث إن هناك ٦٠٠ شركة مملوكة للدولة لرفع كفاءتها وملف تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول الغاء وزارة قطاع الأعمال كان لها دور انتقالي لها منذ انشائها حيث ان هناك ٦ شركات قابضة كانت تهمل تحت قيادة الوزارة يصل استثمارها لتريليون جنيه مؤكدا أن الهدف منها رفع كفاءة هذه الشركات وليس بيعها، لافتا إلى أن هناك تصورا بأن تنقل للصندوق السيادي أو الشركات التابعة لها.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء إصلاح ٥٩ هيئة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية

