مدبولي: مؤشرات تحسن الاقتصاد مستمرة ونعمل على تلبية احتياجات المواطن وتسريع التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه ننظر إلى الوصع الإقتصادي بأنه يتحسن، وتثبته التقارية الدولية بأن الوضع يتحسن، ولكن المواطن يرغب في وجود الإحتياجات المعيشية اليومية.

وقال مصطفى مدبولي، أنه نلبي احتياجات المواطن من خلال المشروعات الكبرى التي نقوم بها في الدولة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة، مع العمل على توفير البنية التحتية القوية، والخدمة الصحية المميزة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لدي حرص على دخول الوحدات الصحية الموجودة في قرى حياة كريمة، والاستماع للمواطنين، ويكون لدي سعادة كبيرة بما تم إنجازه.

أعمل على الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مع وجود فرص العمل والتشغيل والمدارس، مؤكدا أن هذا هو عمل الحكومة الأساسي.