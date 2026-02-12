رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكريم الوزراء السابقين كتكريم رمزي، مشيرا إلى أنه كنت حريص على لقائهم بالوزراء الجدد، لمعرفة أهم الملفات الخاصة بكل وزارة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن هناك خطط توضع على المدى المتوسط والقصير والبعيد، مؤكدا أن كل وزير له حرية العمل، وتحسين المواد، وتنفيذ المستهدفات المحددة لعمل الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معد للحكومة للعمل عليه، مؤكدا أن الرئيس أكد على أن التحديات القليمية لها تأثير على مصر.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بضمان عملية النمو الشامل، مع خفض معدلات التضخم، وزيادة الإستثمارات وعملية التنمية المحددة لتنمية مصر 2030.