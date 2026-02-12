قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
مرأة ومنوعات

النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم

اختلاف جانبي الجسم
اسماء محمد

يلاحظ عدد كبير من الاشخاص اختلاف حجم جانبي الجسم أو بعض الاجزاء مثل كبر حجم اليد فى الجانب الايسر عن الايمن.

وفى الحقيقة ذكر موقع “ healthmail” أن الاختلاف البسيط أمر طبيعي فإذا لاحظ الشخص أن يده أو قدمه اليمنى تبدو أكبر قليلا فهذا غالبا لأسباب وراثية.

سبب اختلاف حجم جانبي الجسم 
 

وكشف الخبراء السبب قائلين " يستخدم معظم الناس اليد اليمنى في الكتابة والأكل، والقيام بالأعمال الدقيقة، مما يجعل عضلاتهم تنمو أسرع قليلا وينطبق الشيء نفسه على الأقدام، إذا اعتمد الشخص على قدمه اليمنى، أو ضغط بها أثناء المشي أو ممارسة الرياضة فستتضخم عضلات وعظام هذا الجانب تدريجيا مثل، لاعب التنس الذي يستخدم اليد اليمنى سيجد فرقا في محيط عضله الأيمن مقارنة بالأيسر ويحدث نفس الشيء عند الأشخاص الذين يستخدموا الحاسوب والفأرة لفترات طويلة أو يمارسون أنشطة تتطلب استخدام ذراع أو ساق واحدة بشكل متكرر.

بالإضافة إلى العادات اليومية، تلعب الوراثة دورا مهم فبعض الأشخاص يولدون بفارق طبيعي بين حجم جانبي الجسم وقد تظهر الاختلافات منذ الطفولة، ولكن مع النمو والتدريب، يصبح الجانب المهيمن أقوى وأكثر وضوحا وقوة كما تؤثر السمات الهيكلية الخلقية والأنشطة اليومية على حجم جانبي الجسم، مثل : حمل حقيبة على كتف واحد، النوم على جانب معين، أو نقل الوزن لساق واحدة مما يزيد من عدم التناسق بينما يتكيف الجسم بالتدريج مع الاستخدام المتكرر للجانب الذي يستخدم كثيرا.

وفى معظم الحالات يكون الفرق بسيطا فى الحجم أو محيط العضلات ويختلف ببضعة ملليمترات فقط بين اليد اليمنى واليسرى ولا يلاحظه معظم الناس إلا عند تجربة الأحذية أو وضع خاتم الزواج في اليد الأخرى.

ولكن إذا كان الفرق واضحا بين جانبي الجسم ومصحوبا بعدم راحة أو ألم فينصح باستشارة أخصائي الجهاز العضلي الهيكلي وربما يكون السبب مرضيا وليس مجرد عادات.

علاج اختلاف جانبي الجسم 

ونعرض فيما يلي عدة نصائح تساعد على تقليل الاختلاف بين جانبي الجسم وزيادة التوازن:

ممارسة تمارين لتقوية جانب الجسم الأضعف سواء في اليد أو الذراع أو القدم.

توزيع الحمل بالتساوي بين الجانب الايمن والايسر واستخدام دعامات أو نعال خاصة إذا لزم الأمر.

اختيار الرياضات التي تنشط كلا الجانبين بالتساوي مثل السباحة، الركض الخفيف، والمشي النوردي، للمساعدة على توازن قوة العضلات وتقليل أي اختلاف ملحوظ.

جانبي الجسم حجم اليد حجم القدم اختلاف حجم القدم اليد اليمنى

