النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم

يلاحظ عدد كبير من الاشخاص اختلاف حجم جانبي الجسم أو بعض الاجزاء مثل كبر حجم اليد فى الجانب الايسر عن الايمن.

وفى الحقيقة ذكر موقع “ healthmail” أن الاختلاف البسيط أمر طبيعي فإذا لاحظ الشخص أن يده أو قدمه اليمنى تبدو أكبر قليلا فهذا غالبا لأسباب وراثية.

سبب اختلاف حجم جانبي الجسم



وكشف الخبراء السبب قائلين " يستخدم معظم الناس اليد اليمنى في الكتابة والأكل، والقيام بالأعمال الدقيقة، مما يجعل عضلاتهم تنمو أسرع قليلا وينطبق الشيء نفسه على الأقدام، إذا اعتمد الشخص على قدمه اليمنى، أو ضغط بها أثناء المشي أو ممارسة الرياضة فستتضخم عضلات وعظام هذا الجانب تدريجيا مثل، لاعب التنس الذي يستخدم اليد اليمنى سيجد فرقا في محيط عضله الأيمن مقارنة بالأيسر ويحدث نفس الشيء عند الأشخاص الذين يستخدموا الحاسوب والفأرة لفترات طويلة أو يمارسون أنشطة تتطلب استخدام ذراع أو ساق واحدة بشكل متكرر.

بالإضافة إلى العادات اليومية، تلعب الوراثة دورا مهم فبعض الأشخاص يولدون بفارق طبيعي بين حجم جانبي الجسم وقد تظهر الاختلافات منذ الطفولة، ولكن مع النمو والتدريب، يصبح الجانب المهيمن أقوى وأكثر وضوحا وقوة كما تؤثر السمات الهيكلية الخلقية والأنشطة اليومية على حجم جانبي الجسم، مثل : حمل حقيبة على كتف واحد، النوم على جانب معين، أو نقل الوزن لساق واحدة مما يزيد من عدم التناسق بينما يتكيف الجسم بالتدريج مع الاستخدام المتكرر للجانب الذي يستخدم كثيرا.

وفى معظم الحالات يكون الفرق بسيطا فى الحجم أو محيط العضلات ويختلف ببضعة ملليمترات فقط بين اليد اليمنى واليسرى ولا يلاحظه معظم الناس إلا عند تجربة الأحذية أو وضع خاتم الزواج في اليد الأخرى.

ولكن إذا كان الفرق واضحا بين جانبي الجسم ومصحوبا بعدم راحة أو ألم فينصح باستشارة أخصائي الجهاز العضلي الهيكلي وربما يكون السبب مرضيا وليس مجرد عادات.

علاج اختلاف جانبي الجسم

ونعرض فيما يلي عدة نصائح تساعد على تقليل الاختلاف بين جانبي الجسم وزيادة التوازن:

ممارسة تمارين لتقوية جانب الجسم الأضعف سواء في اليد أو الذراع أو القدم.

توزيع الحمل بالتساوي بين الجانب الايمن والايسر واستخدام دعامات أو نعال خاصة إذا لزم الأمر.

اختيار الرياضات التي تنشط كلا الجانبين بالتساوي مثل السباحة، الركض الخفيف، والمشي النوردي، للمساعدة على توازن قوة العضلات وتقليل أي اختلاف ملحوظ.