ضوابط جديدة لتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل ، عدة ضوابط واضحة لتحصيل اشتراكات التأمين الصحي من جميع المستفيدين، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الدفع، وضمان التزام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتأمين الموارد اللازمة لتوفير خدمات طبية متكاملة، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين .

و طبقا لنص المادة 41 من القانون ، تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:



أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة.

3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.