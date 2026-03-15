برلماني: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية تؤكد دور مصر المحوري في دعم الأمن العربي

أكدت شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ أن كلمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل واضحة بشأن الثوابت المصرية في دعم الدول العربية الشقيقة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.

وقالت شيرين صبري إن تأكيد الرئيس على رفض أي اعتداءات تستهدف الدول العربية يعكس حرص مصر على حماية الأمن القومي العربي والعمل على تعزيز التضامن بين الأشقاء العرب في مواجهة الأزمات الإقليمية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع الإقليمية والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددة على أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لمنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وأوضحت شيرين صبري أن كلمة الرئيس تضمنت مصارحة صريحة للمواطنين بحقيقة التحديات الاقتصادية والإقليمية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الشفافية واطلاع المواطنين على طبيعة الأوضاع الراهنة.

وأكدت النائبة ضرورة متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات للاحتكار، لضمان حماية المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.