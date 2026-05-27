مديرة القناطر الخيرية: استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

أكدت المهندسة إيمان نصرت، مديرة القناطر الخيرية، أن هناك إستعدادات شاملة تمت قبل عيد الأضحى المبارك، من أجل التيسير على المواطنين والعمل على راحتهم، خلال إقبالهم في العيد.

وقالت إيمان نصرت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الإقبال أول يوم العيد قد يكون ضعيفا إلى حد ما، ولكن بداية من اليوم الثاني يكون هنا كثافات كبيرة.

وتابعت أنه كان هناك متابعة دورية وتجهيزات كبيرة، من أجل تفادي أي مشكلات تواجه المواطنين، مؤكدا أن الأسرة المصرية ستستمتع بالتواجد داخل القناطر الخيرية.

وأشارت إلى أن القناطر الخيرية حتى الأن تحافظ على التراث الأثري الذي كان منذ عهد محمد علي، وهو الأمر الذي يجعل المواطن المصري يتمتع بزيارته للقناطر الخيرية.