تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية ونجاة الطيارين

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن طائرة تدريب عسكرية أمريكية تحطمت في شرق ولاية مسيسيبي الأمريكية، وأن كلا الطيارين قفزا بمظلتين بنجاح، بحسب قناة CBS التلفزيونية.

وجاء في التقرير: "قفز طياران من البحرية الأمريكية بأمان باستخدام المظلتين عندما تحطمت طائرة التدريب التي كانا يستقلانها بعد ظهر يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في شرق ولاية مسيسيبي".

وأشار التقرير إلى أن كلا الطيارين الموجودين على متن الطائرة قفزا بمظلتين بأمان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي للفحص، في حين يجري التحقيق في سبب التحطم.

وذكر بيان صادر عن قيادة التدريب الجوي البحري NATC، أن حادثة تحطم الطائرة من نوع T-45C "غوشوك" وقعت على أرض زراعية خاصة في مقاطعة نوكسوبي.

ووفقا لقيادة التدريب الجوي البحري، فإن الطائرة "غوشوك" ذات مقعدين متتاليين صُممت لتدريب طياري البحرية ومشاة البحرية الأمريكية.