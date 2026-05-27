مدير الشواطئ العامة بالغردقة: انتعاش سياحي وإقبال كثيف من المصريين والأجانب

أكد أشرف فؤاد، مدير الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، أن شواطئ الغردقة تشهد إقبالًا ملحوظًا من السائحين المصريين والأجانب، بالتزامن مع حالة الرواج السياحي التي تشهدها المدينة خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن نسب الإشغال والإقبال على الشواطئ في تزايد مستمر، مؤكدًا أن الغردقة أصبحت واحدة من أبرز المقاصد السياحية التي تستقطب الزائرين من مختلف الجنسيات، لما تتمتع به من طقس مميز وشواطئ خلابة وخدمات سياحية متنوعة.

الموسم السياحي الحالي يُعد من المواسم القوية

وأضاف أن الموسم السياحي الحالي يُعد من المواسم القوية، في ظل ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، وهو ما يعكس مكانة الغردقة على خريطة السياحة العالمية.