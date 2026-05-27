محافظات

محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الأضحي بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود من المواطنين|صور

أدي الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة  ، يرافقه اللواء عاصم الشريف مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة الجنوب و اللواء أيمن الحمزاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر  ، واللواء تامر عادل مدير ادارة الامن الوطني بالبحر الأحمر، والعميد اركان حرب محمد السيد طلبه المستشار العسكري للمحافظة، المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة،  واللواء طيار ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد،   واللواء أحمد علي رئيس حي شمال  والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ،  والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء .

من جانبه وجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة ، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك ، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ، متمنياً ان تنعم مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي ذات السياق أفاد الشيخ حسام محمود  إمام جامع الميناء خلال خطبة العيد أن الأعياد مواسم خير وبركة ، تفرح فيها النفوس، وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمةً بالسعادة الصادقة ، والبسمة الصافية ، وهذا من فضل الله على الناس ، مشيرا إلى أن يوم عيد الأضحى المبارك من أيام الله المشهودة ، فهو يوم لبر الوالدين ومراجعة الأنفس ،  يوم لنبذ الخصام ، يوم للتوسعة علي أهل البيت ، ومن بعدهم الفقراء والمحتاجين ، هذا ما أمرنا الله به وأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم .

وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنين على تهنئة المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجد سيادته وسطهم وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع سيادته .

