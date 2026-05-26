لأول مرة بالبحر الأحمر.. نجاح عمليات دقيقة بمستشفى حميات الغردقة وإنهاء قوائم انتظار المناظير| القصة الكاملة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مستشفى حميات الغردقة، نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إدخال تقنية جراحية دقيقة للمرة الأولى، إلى مستشفيات المحافظة، بالتزامن مع تحقيق إنجاز طبي جديد بالقضاء نهائيًا على قوائم انتظار مناظير الجهاز الهضمي.

مستشفى الحميات

وشهد مستشفى الحميات إجراء حالتي منظار معدة مع تركيب أنبوبة تغذية معدية، وهي من العمليات الدقيقة التي تُنفذ لأول مرة داخل مستشفيات البحر الأحمر، لمرضى يعانون من مشكلات معقدة بالجهاز العصبي وصعوبة شديدة في البلع.

وأكدت مديرية الصحة أن إجراء هذه العمليات داخل المحافظة يمثل خطوة مهمة في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث يساهم في توفير الرعاية الحرجة دون الحاجة إلى تحويل الحالات أو سفر المرضى إلى مستشفيات خارج البحر الأحمر، بما يخفف من معاناة المرضى وأسرهم.

يأتي هذا النجاح تحت رعاية الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبمتابعة من الدكتورة رشا عادل مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان سعيد مسؤول قوائم الانتظار، إلى جانب إشراف الدكتورة شيرين علاء الدين مدير مستشفى حميات الغردقة.

قسم الجهاز الهضمي والمناظير

في سياق متصل، تمكن قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى حميات الغردقة من إجراء 27 حالة منظار معدة خلال خمسة أيام فقط، ضمن حملة مكثفة استهدفت تقليل قوائم الانتظار وتسريع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الجهود المكثفة أسفرت عن الوصول إلى “صفر” قوائم انتظار بقسم الجهاز الهضمي والمناظير، في إنجاز يعكس كفاءة الأطقم الطبية وحرصها على تقديم الخدمة العلاجية بصورة سريعة وفعالة.

وضم الفريق الطبي الذي شارك في تنفيذ العمليات نخبة من المتخصصين، بينهم الدكتور أحمد خالد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمود إدريس استشاري جراحة الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أمير مجدي استشاري التخدير، والدكتورة شيماء زغلول أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، إلى جانب مشاركة الأطباء النواب بالقسم وفريق التمريض.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر استمرار جهودها لتطوير الخدمات الطبية داخل مستشفيات المحافظة، ودعم الأقسام التخصصية بأحدث التقنيات الطبية والكوادر المؤهلة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.