قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاش شائعات .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر | خاص
بناء على تعليمات مطار دبي.. مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الإمارات
الداخلية : اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص ادعى اقتحام رجل شرطة مسكنه بالمقطم
بشير التابعي: مجلس الزمالك لازم يستخبى فهم أقل من اسم النادي
وكالة الأنباء اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها لأخماد نيران الحرب
ريال مدريد يهزم إلتشي برباعية ويواصل الضغط على برشلونة
ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الإسلام وحقوق الآخر
النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على 25 متهما لنشر محتوى مضلل مرتبط بالأحداث الجارية
أحمد موسى: تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ..غدا
وزير المالية: حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا وتحول رقمي شامل لتعزيز الثقة في المنظومة
قرقاش: بعد 1909 هجمات إيرانية ضدنا عراقجي يلقي باللوم علينا
النصر يكتسح الخليج بخماسية نظيفة في الدوري السعودي ويحافظ على الصدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني : مصر تكثف جهودها لمنع تصاعد النزاع العسكري بالمنطقة والوصول للتهدئة

قال النائب الدكتور احمد عبد المجيد، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعكس حرص مصر على القيام بدور فاعل ومسؤول في إدارة الأزمات الإقليمية، ومنع تصاعد النزاع العسكري إلى مستويات تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التواصل يأتي في لحظة حرجة تشهد فيها المنطقة توترات متزايدة، مؤكدًا أن القاهرة تسعى من خلاله لفتح قنوات دبلوماسية مباشرة للحوار مع مختلف الأطراف، وتغليب الحلول السياسية على أي تصعيد عسكري محتمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن موقف مصر يعكس التزام الدولة بثوابت السياسة الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي استهداف لدول الخليج أو الأردن أو العراق، باعتبارها لم تشارك في العمليات العسكرية لكنها ساهمت في جهود خفض التوتر ودعم المسار التفاوضي.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن مصر تمتلك رصيدًا دبلوماسيًا وخبرة طويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمنحها قدرة على لعب دور الوسيط المتوازن الذي يحظى بقبول الأطراف الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن القاهرة حريصة على منع أي تفاقم للصراع يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وأمن الملاحة الدولية.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالقول إن مصر ستستمر في لعب دور محوري لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن التواصل المباشر مع الأطراف الفاعلة يعكس تصميم القيادة السياسية على تفادي أي انزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الدكتور نادي عبدالله

أستاذ بالأزهر: المعصية تحرم العبد من العطاء الإلهي

ليلة القدر

فضل ليلة القدر .. خالية من الشر وخير من ألف شهر

الجامع الأزهر

بالقراءات.. أئمة الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح ليلة 25 رمضان.. صور

بالصور

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

قبل ما تاكل رنجة وفسيخ في العيد.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر تحمي من أضرار الأكل المملح

فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد