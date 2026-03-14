برلماني : مصر تكثف جهودها لمنع تصاعد النزاع العسكري بالمنطقة والوصول للتهدئة

قال النائب الدكتور احمد عبد المجيد، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يعكس حرص مصر على القيام بدور فاعل ومسؤول في إدارة الأزمات الإقليمية، ومنع تصاعد النزاع العسكري إلى مستويات تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التواصل يأتي في لحظة حرجة تشهد فيها المنطقة توترات متزايدة، مؤكدًا أن القاهرة تسعى من خلاله لفتح قنوات دبلوماسية مباشرة للحوار مع مختلف الأطراف، وتغليب الحلول السياسية على أي تصعيد عسكري محتمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن موقف مصر يعكس التزام الدولة بثوابت السياسة الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي استهداف لدول الخليج أو الأردن أو العراق، باعتبارها لم تشارك في العمليات العسكرية لكنها ساهمت في جهود خفض التوتر ودعم المسار التفاوضي.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن مصر تمتلك رصيدًا دبلوماسيًا وخبرة طويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يمنحها قدرة على لعب دور الوسيط المتوازن الذي يحظى بقبول الأطراف الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن القاهرة حريصة على منع أي تفاقم للصراع يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وأمن الملاحة الدولية.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالقول إن مصر ستستمر في لعب دور محوري لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن التواصل المباشر مع الأطراف الفاعلة يعكس تصميم القيادة السياسية على تفادي أي انزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري.