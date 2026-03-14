برلماني : كلمة الرئيس في "إفطار الأسرة المصرية" تؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن الخليج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بـمجلس الشيوخ اوالأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بـحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي استهداف لها، خاصة دول منطقة الخليج.

وأوضح البري في بيان له، أن تأكيد الرئيس خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بدار القوات الجوية بحضور كبار رجال الدولة وممثلي مختلف أطياف المجتمع، يعكس موقف مصر التاريخي الراسخ في الدفاع عن الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن دول الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن القاهرة لن تسمح بأي تهديد يمس استقرار الأشقاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت على مدار السنوات الماضية دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية والعمل على خفض التصعيد في العديد من بؤر الصراع، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ومكانتها السياسية في المنطقة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك دائمًا بهدف حماية استقرار المنطقة ومنع اتساع دوائر الصراعات التي تهدد أمن شعوبها.

وأضاف البري أن كلمة الرئيس عكست أيضًا إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل الأزمات والصراعات المتلاحقة، مؤكدًا أن القاهرة تتبنى نهجًا قائمًا على تغليب الحلول السياسية والحوار الدبلوماسي، بما يحافظ على وحدة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها.

ولفت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل القيام بدور متوازن يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وممارسة دور إقليمي مسؤول يسعى إلى دعم الأشقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية واستقرارها ينعكسان بشكل مباشر على استقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأكد النائب مجدي البري أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المتصاعدة، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن استقرار المنطقة، بما يرسخ مكانتها كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة أمن الدول العربية.

