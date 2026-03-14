وكيل أفريقية النواب: خطاب السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسالة قوة وحماية لقوت المصريين

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حمل رسائل سياسية واجتماعية مهمة في توقيت دقيق تمر به المنطقة.

وقال "سليمان"، في بيان، إن تأكيد الرئيس على إطلاق حزم اجتماعية جديدة بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وعدم تركهم يواجهون التحديات الاقتصادية بمفردهم.

وأضاف أن تحذير الرئيس من التلاعب بالسلع والتلويح بالمحاكمات العسكرية للمتورطين يبعث برسالة حاسمة بأن قوت المصريين خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية تهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن تأكيد الرئيس السيسي رفض أي اعتداءات على الدول العربية يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ودور مصر التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

واختتم سليمان تصريحاته مؤكدًا أن دعوة الرئيس إلى تغليب لغة الحوار والالتزام بالقانون الدولي تعزز مكانة مصر كدولة مسؤولة ووسيط موثوق في تسوية الأزمات الإقليمية