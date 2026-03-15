أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يتعادل مع وست هام ويبتعد عن المنافسة على البريميرليج

انتهت مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة خط الهجوم برفقة إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينو.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 31 بأسيست من المصري عمر مرموش.

فيما تعادل وست هام في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب كوستينانيوس مافروبانوس.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، جويهي، آيت نوري

خط الوسط: رودري، بيرناردو وسط، أورايلي

خط الهجوم: مرموش، سيمينيو، هالاند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر مع تبقي مباراة له ليبتعد عن المنافسة على البطولة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.