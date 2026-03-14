مانشستر سيتي يواجه وست هام لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضيفًا على وست هام يونايتد مساء اليوم السبت على ملعب «لندن الأولمبي»، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي لاستعادة توازنه بعد خسارته الأوروبية الأخيرة.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، بعدما حقق 18 فوزًا مقابل 6 تعادلات و5 هزائم، مسجلًا 59 هدفًا واستقبل 27، ليواصل منافسته القوية على صدارة المسابقة.

ويدخل فريق المدرب بيب جوارديولا المباراة بمعنويات جيدة على مستوى الدوري، خاصة بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية خارج ملعبه، وهو ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

في المقابل، يعاني وست هام يونايتد هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و7 تعادلات مقابل 15 هزيمة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في الهروب من مناطق الهبوط.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض لخسارة قاسية أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي أنهت سلسلة مميزة للفريق استمرت 11 مباراة دون خسارة في مختلف البطولات، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم لاستعادة الثقة سريعًا.