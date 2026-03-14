الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
كريم عاطف

فاجأت شركة Dreame Technology الصينية، المعروفة بإنتاج المكانس الكهربائية والأجهزة المنزلية الذكية، المتابعين بالكشف عن نموذج سيارة اختبارية جديدة تحمل اسم Nebula Next 01X، مستوحاة بوضوح من تصميم سيارة Ferrari Purosangue الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصين للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية.

    تأتي هذه الخطوة بعد محاولات سابقة من الشركة لتقليد تصاميم سيارات فاخرة مثل Rolls‑Royce Cullinan وBugatti Chiron، في إطار سعيها لدخول قطاع السيارات الكهربائية.

ورغم أن الشركة لم تطلق أي سيارة إنتاجية حتى الآن، فإن استراتيجيتها في هذا القطاع بدأت تتضح، حيث تخطط لتطوير سياراتها عبر ثلاث علامات تجارية مختلفة هي Nebula Next وCosmira وStar Motor.

النموذج الجديد 01X يمثل نسخة كروس أوفر مرتفعة مستندة إلى سيارة كوبيه كشفت عنها الشركة في يناير الماضي، وعلى الرغم من تغيير الهيكل إلى فئة الكروس أوفر، فقد احتفظت السيارة بمعظم ملامح التصميم الأساسية للنسخة الكوبيه، بما في ذلك اللون الأخضر اللافت وبعض تفاصيل الهيكل المصنوعة من ألياف الكربون.

وتظهر المصابيح الأمامية بتقنية LED بتصميم قريب للغاية من سيارات Ferrari، بينما يتبع التصميم الخلفي الفلسفة نفسها المستخدمة في النسخة الأصلية.

لكن الجانب الأكثر إثارة في المشروع لا يقتصر على التصميم فقط، بل يمتد إلى المواصفات التقنية التي أعلنت عنها الشركة، إذ تقول Dreame إنها طورت بطارية من الجيل الجديد بتقنية الحالة الصلبة، وتؤكد أنها جاهزة للإنتاج التجاري.

وتخطط الشركة لبدء تسليم عدد محدود من السيارات خلال العام الجاري، على أن يتم رفع معدلات الإنتاج تدريجياً اعتباراً من عام 2027.

ووفقا للمواصفات المعلنة، تعتمد السيارة على حزمة بطاريات بسعة 60 أمبير/ساعة مع كثافة طاقة تصل إلى 450 واط لكل كيلوجرام، وهي أرقام مرتفعة مقارنة بالتقنيات المتاحة حالياً في سوق السيارات الكهربائية.

أما من ناحية الأداء، فتشير الشركة إلى أن القوة الإجمالية قد تصل إلى 1876 حصاناً، ما يسمح للسيارة بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 1.8 ثانية فقط.

ورغم هذه الأرقام الطموحة، يبقى السؤال حول إمكانية وصول هذا المشروع إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، خاصة في ظل تجارب متباينة لشركات التكنولوجيا التي حاولت دخول سوق السيارات الكهربائية، ففي الوقت الذي نجحت فيه شركات مثل Xiaomi وNIO في تحقيق حضور قوي، فشلت شركات أخرى عديدة في تحويل مشاريعها إلى سيارات إنتاجية على أرض الواقع.

Dreame Technology المكانس الكهربائية Nebula Next 01X Ferrari Purosangue معرض الصين للأجهزة المنزلية Rolls‑Royce Cullinan Bugatti chiron السيارات الكهربائية

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
