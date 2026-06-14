قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
شلل مطار بن جوريون.. الطائرات الأمريكية تكبد إسرائيل خسائر طائلة
«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح
ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً
«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»
ليلة الأرقام القياسية في قمة المغرب والبرازيل.. «حكيمي» يكتب التاريخ و«صيباري» يكسر عقدة العرب و«فينيسيوس» يلحق بـ«رونالدينيو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كينيا تعزز استعداداتها لمواجهة الإيبولا مع ارتفاع عدد الحالات في الكونغو إلى 710

كينيا تعزز استعداداتها لمواجهة الإيبولا مع ارتفاع عدد الحالات في الكونغو إلى 710
كينيا تعزز استعداداتها لمواجهة الإيبولا مع ارتفاع عدد الحالات في الكونغو إلى 710
أ ش أ

كثفت الحكومة الكينية إجراءاتها الوقائية واستعداداتها لمواجهة خطر انتقال فيروس الإيبولا عبر الحدود، في ظل ارتفاع عدد الحالات المسجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات وتفشي المرض في أوغندا المجاورة.

ودفع هذا التفشي، المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها في مجال الاستعداد، بهدف ضمان استجابة سريعة في حال تأكيد أية حالة إصابة في كينيا حيث أنشأت منظمة أطباء بلا حدود مركزًا متخصصًا لمحاكاة وتدريب التعامل مع الإيبولا في كينيا، لتزويد فرق الاستجابة الأولية بالمهارات اللازمة لإدارة أي تفشٍ محتمل للمرض.

وأفادت المنظمة بأن الدورات التدريبية ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى أغسطس في المركز التي أقامته في رونجاي، بمقاطعة كاجيادو.

وقالت أنجيلا ثيونجو، منسقة المشروع في مركز محاكاة الإيبولا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، إن التدريب يستهدف في البداية موظفي المنظمة قبل التوسع ليشمل الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

وأضافت: "ندرب هنا العاملين في مجال الرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية لموظفي منظمة أطباء بلا حدود ليكونوا قادرين على الاستجابة الفورية. لاحقًا، سنوسع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة الصحة ومنظمات دولية أخرى، ونهدف حاليًا إلى تدريب 25 مشاركًا مرتين أسبوعيًا حتى نتمكن من تغطية نطاق التدريب بشكل كامل".

كما تقوم وزارة الصحة الكينية، من خلال المعهد الوطني للصحة العامة، بتنفيذ برامج تدريبية موازية لتعزيز جاهزية البلاد للاستجابة لحالات الطوارئ.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا و10 وفيات حتى 12 يونيو الجاري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 710 حالات و149 حالة وفاة، بنسبة وفيات بلغت 21%.

الحكومة الكينية إجراءاتها الوقائية مواجهة خطر انتقال فيروس الإيبولا عبر الحدود جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي المرض في أوغندا المجاورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

الهالات السوداء تحت العين.. الأسباب وطرق العلاج وأبرز النصائح للوقاية

مسلم بجيبة

اللي لبسته شورت مش جيبة.. شاهد إطلالة مسلم المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

محشي البصل

محشي البصل بالخلطة السرية.. نكهة مميزة على سفرتك

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد