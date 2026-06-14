مسئولون أمريكيون: توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية

أفاد مسئولون أمريكيون، اليوم الأحد، بإلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بشأن إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا.

وأوضحوا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المسئولين يخططون لتوقيع افتراضي عبر الإنترنت، نظرًا للتحديات اللوجستية التي يُمثلها الاجتماع الحضوري، واحتمالية أكبر لتعثر العملية.

وقال مسئول أمريكي يوم الجمعة إن مذكرة التفاهم ستُطلق فترة جديدة من المفاوضات مدتها 60 يومًا حول كيفية تنفيذ الإطار وحل النقاط العالقة المتبقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق بين واشنطن وطهران من المقرر توقيعه الأحد، وأنه فور توقيعه سيتم فتح مضيق هرمز أمام جميع حركة الملاحة، مشيرا إلى أن العلاقة مع إيران ستكون مختلفة وأفضل من إدارات أمريكية سابقة، وذلك في منشور له على منصة “تروث سوشيال”.