برلماني: كلمة السيسي في إفطار الأسرة المصرية تجسد المصارحة وتؤكد وعي القيادة بالتحديات

أشاد النائب سعيد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء بكلمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها عكست نهج المصارحة والشفافية مع المواطنين بشأن التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية.

وقال العماري إن حديث الرئيس السيسي حمل رسائل مهمة توضح حجم الضغوط التي تمر بها المنطقة، في ظل الأزمات والصراعات المتصاعدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة دائمًا على توضيح الحقائق أمام المواطنين وبناء حالة من الوعي العام بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المواطن المصري أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على تحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب الدولة في مواجهة الأزمات، خاصة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري يظل الركيزة الأساسية في مسيرة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

وثمّن النائب سعيد العماري توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات تضر بمصالحهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أعلن العماري دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في التحرك لاحتواء التوترات الإقليمية والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن الدور المصري يظل محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية.