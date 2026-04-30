ضبط 1500 لتر زيوت طعام مستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بأسيوط

ضبطت مديرية التموين بأسيوط اليوم الخميس 1500 لتر من زيوت الطعام المستعملة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بمركز الفتح، والتي كان يتم تجميعها من الأهالي والمطاعم تمهيدًا لإعادة استخدامها بطرق مخالفة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.



وتمت الحملة برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، بمشاركة الدكتور مصطفى محمود محمد، والدكتورة آلاء إبراهيم سيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكمية داخل مخزن يقوم بتجميع الزيوت المستعملة من مصادر مختلفة، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقانونية.

وشارك في الحملة محمد عبد الحفيظ مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد خلف أبو سليم مأمور الضبط القضائي، وجابر سليمان مدير تموين الفتح، إلى جانب علاء العربي وعلي محمد علي من مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين الفتح.



وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.