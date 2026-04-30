محافظ أسيوط: تسليم 132 رأس أغنام وماعز لـ61 أسرة بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ رؤية وطنية شاملة تستهدف تحويل الريف المصري إلى قاعدة إنتاجية قوية، من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المبادرات التنموية الجادة تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والاستقرار.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي الحقيقي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن دعم الأسر المنتجة لا يقتصر على تقديم مساعدات مباشرة، بل يمتد إلى توفير فرص عملية ومستدامة تتيح للأسر تحسين مستوى معيشتها وخلق مصادر دخل مستقرة، بما يعزز من مكانة القرى كمحاور رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أنه في هذا الإطار، وبالتعاون بين مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية وإحدى الجمعيات الأهلية (عطاء بلا حدود)، تم تسليم 132 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 61 أسرة مستفيدة بمركز القوصية، في خطوة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة للأسر المستحقة، وفتح آفاق جديدة أمامها نحو العمل والإنتاج، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة داخل القرى.

وشدد اللواء محمد علوان على أن مثل هذه المبادرات تجسد نموذجًا فعالًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق التكامل المطلوب لدفع جهود التنمية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم للمبادرات التي تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.