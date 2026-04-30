الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يُوجّه بتسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء | صور

إجتماع محافظ أسيوط برؤساء المراكز والأحياء
إجتماع محافظ أسيوط برؤساء المراكز والأحياء
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مع تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين، نظرًا لما يمثله الملفان من أهمية كبيرة في دعم خطط الدولة التنموية وترسيخ الاستقرار القانوني، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والأحياء، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة، من بينهم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمشرف على المراكز التكنولوجية، ومدير منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة الإلكترونية.

وشدّد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة الإسراع في فحص الطلبات المقدمة، خاصة المستوفاة لكافة الاشتراطات القانونية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

ووجّه بضرورة تعزيز التواجد الميداني بمختلف القرى والنجوع، وتكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية ملفي التصالح والتقنين، وحثهم على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

كما أكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لرصد أي تعديات أو مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في حماية أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها، بما يدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني ويصون حق الدولة والمواطن.

