عمل أسيوط تنظم احتفالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لحماية العاملين والحفاظ على بيئة عمل آمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل، نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الوقائي وتعزيز تطبيق اشتراطات السلامة داخل المؤسسات المختلفة.

وشهدت الاحتفالية حضور المهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، واللواء بهاء بخيت مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة، إلى جانب مسؤولي السلامة بأفرع الشركة، وعدد من العاملين، وممثلي مديرية العمل ومكاتبها المختلفة.

وتضمنت الفعاليات محاضرات توعوية متخصصة، حيث تناول الكيميائي خالد مرغني الضغوط النفسية داخل بيئة العمل ومخاطرها على العمال، وسبل التعامل معها والحد من آثارها، فيما استعرضت المهندسة صفاء مصطفى مستجدات قانون العمل الجديد، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر الثقافة الوقائية بين العاملين.

كما شهدت الاحتفالية تنفيذ سيناريو عملي لخطة الطوارئ شمل التعامل مع تسريب غاز الكلور، وآليات العمل الآمن في الأماكن المغلقة، حيث نجحت فرق السلامة بالشركة في تنفيذ التدريب بكفاءة، بما يعكس جاهزية العاملين وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة وفق المعايير المهنية المطلوبة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل دعم جهود مديرية العمل وكافة الجهات المعنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمختلف القطاعات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق الاستقرار المهني، ودعم خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظة.