محافظ أسيوط: المواطن شريك أساسي في تحسين الخدمات

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجلس إدارة رابطة الحقوقيين بأسيوط برئاسة المستشار محمد أسامة خلاف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المسئولية محافظًا لأسيوط.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تناول عددًا من القضايا والملفات التي تهم الشارع الأسيوطي، حيث استمع المحافظ إلى رؤى ومقترحات أعضاء الرابطة بشأن سبل دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع والاستفادة من الرؤى البناءة التي تسهم في دعم خطط المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء أن المحافظة تضع في مقدمة أولوياتها العمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، من خلال التعامل السريع مع التحديات المختلفة، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ حلول فعالة ومستدامة، مشيرًا إلى أن العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد أهم المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات الشارع الأسيوطي.

ومن جانبه، أعرب المستشار أسامه خلاف وأعضاء رابطة الحقوقيين بأسيوط عن تقديرهم لجهود المحافظ وحرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مؤكدين دعمهم لكافة الخطوات التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجه محافظة أسيوط نحو ترسيخ نهج المشاركة المجتمعية، والاستفادة من كافة الخبرات والرؤى الوطنية بما يدعم جهود التنمية ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.