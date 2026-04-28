محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة متواصلة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وقال محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملاتها المكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات المتنوعة على الطرق العامة، حيث استهدفت الحملة شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم، وأسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات شملت فرش الخضروات، وتند القماش، والحواجز الحديدية، والفتارين، والموازين، والترابيزات، والكراسي، والحوامل الحديدية، وكافة المعوقات التي تؤثر على حركة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الحملة تمكنت من تحرير العديد من محاضر الإشغالات، إلى جانب رفع جميع التعديات التي تعوق الحركة المرورية، وذلك بإشراف أسامة محمد وأحمد ماهر نائبي رئيس المركز، وبمشاركة فرق الإشغالات والمتابعة والإعلانات والتراخيص والمرافق، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وباستخدام معدات وسيارات الحملات الميكانيكية التابعة للمركز.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي الإشغالات والمرافق، لتكثيف حملات إزالة التعديات ومنع انتشار الباعة الجائلين، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات القانونية المقررة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق العام، في إطار جهود المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.