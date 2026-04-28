محافظ أسيوط: ورشة عمل توحيد استخدام الأراضي ضمن مشروع الابتكار الزراعي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تطبيق النظم الحديثة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتها نهج توحيد استخدام الأراضي، باعتباره إحدى الأدوات الفاعلة في تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الحيازات الصغيرة، ورفع جودة المحاصيل، بما يسهم في تعزيز دخول المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، شاركت في ورشة العمل التي نظمتها هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ بعنوان "الدروس المستفادة من تطبيق نهج توحيد استخدام الأراضي"، وذلك ضمن جهود التعاون المشترك مع شركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقطاع الزراعي، على مدار يومي 27 و28 أبريل 2026 بحضور الدكتورة فاطمة عايد مدير التعاون الدولي بالمحافظة.

وقال اللواء محمد علوان إن الورشة ناقشت التجارب العملية الخاصة بتطبيق نموذج توحيد الحيازات الزراعية، واستعرضت أبرز الخبرات المرتبطة بهذا النهج، مع بحث التحديات والفرص المرتبطة بالتنفيذ، ومراجعة الخطوات الرئيسية التي تم اتباعها، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارعين المستهدفين.

وأضاف المحافظ أن جلسات العمل تضمنت مناقشات موسعة حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لاستعراض النتائج الرئيسية، وتحليل أبرز العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع، وآليات تجاوزها، فضلاً عن وضع توصيات واضحة للمرحلة المقبلة بما يسهم في دعم استدامة المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وأكد أن الورشة اختتمت بحلقة نقاشية عامة بمشاركة مدير المشروع شتيفن شميت، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين، ومناقشة سبل تطوير الأداء الزراعي، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين من خلال تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءته التسويقية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن مشاركة ممثلين من بعض الدول العربية، بينها فلسطين والعراق، عكست أهمية المشروع كنموذج قابل للتوسع وتبادل الخبرات، حيث عرض المشاركون تجاربهم الميدانية بما دعم فرص الاستفادة المشتركة، إلى جانب حضور ممثلي وزارة الزراعة، وهيئة المعونة الألمانية، ومحافظة أسيوط، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشاد المحافظ بالنتائج التي حققها مشروع الابتكار الزراعي في عدد من قرى المحافظة، خاصة بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم ومركز أبنوب، حيث أسهم تطبيق نموذج توحيد الحيازات في تقليل الوقت والجهد، ودعم استخدام الميكنة الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل ورفع قيمتها التسويقية، مؤكداً استمرار المحافظة في دعم مثل هذه المبادرات التي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.