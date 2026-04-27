الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 25 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمركز الفتح

ضبط 25 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمركز الفتح
ضبط 25 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمركز الفتح
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نجاح حملات الرقابة التموينية المكثفة في ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم بمركز الفتح، قبل تهريبها وإعادة طرحها بالسوق السوداء، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور التلاعب بالسلع المدعمة.

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع إدارة تموين الفتح، استهدفت متابعة الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال الدعم المخصص للمواطنين، بمشاركة علاء الدين محمود العربي رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين الفتح، وعلي محمد علي مأمور الضبط القضائي بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد مطاحن الغلال بقرية الناصرية، بعد ثبوت قيام المخالف بتجميعها بغرض تحويلها إلى دقيق فاخر وطرحها للبيع بصورة غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية، لضمان إحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، فضلًا عن الرقابة على المخابز ومنافذ البيع والمطاعم والأسواق المختلفة.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم أو استغلال احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الضربات الرقابية الحاسمة ضد المخالفين بكل حزم، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

