الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة بالفتح

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة بمركز الفتح، في إطار اهتمام المحافظة المستمر بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الهمم، والعمل على توفير بيئة متكاملة تضمن لهم الرعاية والتأهيل وفرص الدمج المجتمعي بما يحقق حياة كريمة لهم.

رافقه خلال الجولة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه، وجمال مختار رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة، وعبد الباسط نسيم المدير التنفيذي لجمعية الأسر المنتجة، وشادية إبراهيم مدير عام مركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

تفقد الأقسام الإنتاجية والتأهيلية بالمركز

وفور وصوله، تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام المركز، والتي شملت أقسام التريكو، والعلاج الطبيعي، والخياطة، والتثقيف الفكري، وغرف الإقامة الداخلية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب المصاعد الكهربائية، حيث أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفتيات المتدربات، وما يقدمنه من منتجات يدوية متنوعة من الملابس والمفروشات، يتم طرحها بالمعرض الدائم التابع للمركز بأسعار تنافسية، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية حقيقية لذوي الهمم، ويدعم دمجهم في المجتمع بصورة فعالة.

إشادة بالمنتجات اليدوية والتمكين الاقتصادي

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين، تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية والتأهيل.

مضاعفة الجهود لرعاية الحالات المستهدفة

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال تطوير وتجهيز المركز، وما تم توفيره من أجهزة طبية وتأهيلية حديثة ومتخصصة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لرعاية الحالات المستهدفة، وضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تحقق أقصى استفادة ممكنة للفتيات المترددات على المركز.

لقاء عدد من الفتيات المتدربات

وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على لقاء عدد من الفتيات المتدربات، والاستماع إلى آرائهن بشأن مستوى الخدمات المقدمة ومدى توافر سبل الراحة والتيسيرات المختلفة، مؤكداً أن تقديم الخدمة يجب أن يتم بأعلى درجات الجودة والإنسانية، مع سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير، بما يخدم المترددين على المركز من أبناء محافظة أسيوط وكافة محافظات الصعيد، ويعزز من دور المركز كمؤسسة متخصصة في رعاية وتأهيل ذوي الهمم.

يذكر أن مركز تأهيل الفتيات بمركز الفتح يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية، تشمل جلسات العلاج الطبيعي المتخصصة، إلى جانب برامج ودورات تدريبية متنوعة للفتيات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز من قدراتهن ويفتح أمامهن آفاقاً أوسع للتمكين والاندماج المجتمعي.

