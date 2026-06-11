أزمة البحارة المصريين المختطفين .. مصطفى بكري يكشف مستجدات مثيرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك استمرارا في أزمة اختطاف ثمانية بحارة مصريين منذ مايو 2026، إثر تعرض سفينتهم لهجوم من قبل قراصنة صوماليين قرب السواحل اليمنية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار ، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك محاولات متعددة لحل الأزمة والتفاوض مع الخاطفين، وتم الاتفاق مبدئيًا على دفع فدية بقيمة مليوني دولار مقابل الإفراج عن السفينة، إلا أن القراصنة طالبوا لاحقًا بمبلغ 10 ملايين دولار.

وزارة الخارجية المصرية تتابع الملف

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الخارجية المصرية تتابع الملف عن كثب، بينما يعيش أهالي البحارة حالة من القلق والترقب، في انتظار أي مستجدات تؤدي إلى الإفراج عن ذويهم.