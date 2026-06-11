مصطفى بكري: الشرق الأوسط على صفيح ساخن وأي تصعيد ضد إيران قد يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشرق الأوسط على صفيح ساخن، مشيرا إلى أنه قد نشهد اشتعال للصرع خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بضرب إيران.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أسعار النفط والنقل والشحن وأسعار السلع، متويع أن ترتفع أسعارها لو حدث إضطراب في الأوضاع بالمنطقة.

سيدخل المنطقة قي أزمة إنسانية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لو حدث تصعيد وتم ضرب منشأت حيوية في الخليج، منها محطات المياة، ستتأزم الأوضاع، وأي إستهداف لها سيدخل المنطقة قي أزمة إنسانية.