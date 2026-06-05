مصطفى بكري: حرب الاستنزاف كانت بوابة إعداد الجيش لنصر أكتوبر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن يوم 5 يونيو 1967 سيظل محفورًا في ذاكرة المصريين؛ باعتباره أحد أصعب الأيام في تاريخ الدولة، بعدما تكبدت مصر خسائر كبيرة، وفقدت سيناء وسط حالة من الصدمة والحزن العام.

إعادة بناء شاملة للقوات المسلحة

وأوضح خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن البعض وقتها اعتقد أن مصر لن تستعيد قوتها سريعًا، إلا أن الدولة بدأت فورًا مرحلة إعادة بناء شاملة للقوات المسلحة، شملت تطوير التسليح والتدريب وتغيير القيادات، إلى جانب استعادة ثقة الجندي المصري.

وأشار إلى أن حرب الاستنزاف لعبت دورًا محوريًا في إعداد الجيش المصري من خلال الاشتباكات المستمرة التي أكسبت المقاتلين خبرات قتالية مهمة، مؤكدًا أن بناء حائط الصواريخ كان نقطة تحول حاسمة في تقليص التفوق الجوي الإسرائيلي.

واختتم بكري بالتأكيد على أن انتصار أكتوبر 1973 لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة سنوات من التخطيط والعمل، مشددًا على أن الجندي المصري نجح في تحويل الهزيمة إلى نصر.