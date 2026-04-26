محافظ أسيوط يكرم أبطال المحافظة الرياضيين بعد إنجازات عربية ودولية

كرم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نخبة من الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، بمنحهم شهادات تكريم، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة في البطولات المحلية والعربية والدولية، وتحفيزًا لهم على مواصلة حصد الألقاب ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك على هامش افتتاح ملعب متعدد الأغراض بنادي الشباب المسلمين بحي غرب بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، من بينهم أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الصحفي رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد محافظ أسيوط خلال فعاليات التكريم اعتزازه بما يحققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة في الألعاب الفردية والجماعية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به الأبطال الرياضيون وقدرتهم على المنافسة القوية وحصد المراكز الأولى، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للمواهب الرياضية، وتوفير المناخ المناسب لصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشهدت مراسم التكريم تكريم فريق الكيك بوكسينج، بعد النجاحات المتتالية التي حققها فريق درنكة في عدد من البطولات الدولية، وفي مقدمتها بطولة العالم بتركيا 2025، والتي حصل خلالها اللاعب عبد الحافظ عمر بدري على المركز الثاني، فيما حققت اللاعبة أسماء حسن سيد المركز الرابع، إلى جانب حصول عدد من لاعبي الفريق على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الأفريقية 2025 وبطولة العرب 2026.

كما كرم المحافظ فريق رفع الأثقال، بعد تتويج اللاعب نور الدين محمد زكي، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بالميدالية الذهبية وكأس أفضل لاعب في بطولة البحر المتوسط 2025/2026، فضلًا عن تحقيق براعم المشروع مراكز متقدمة وحصدهم المراكز الثلاثة الأولى في بطولات الجمهورية، وامتد التكريم ليشمل فريق الجودو، تقديرًا لما حققه براعم المشروع من ميداليات فضية وبرونزية في بطولة العرب للجودو بالإسكندرية 2025/2026، بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة في بطولات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كرم اللواء محمد علوان فريق المصارعة بعد فوز اللاعب كريم أحمد عبد النعيم بالميدالية الذهبية في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية بالإسكندرية في وزن 71 كجم، إلى جانب نجاح لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في حصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية خلال موسم 2025/2026، كما شمل التكريم فريق الملاكمة، بعد حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على عدد من الميداليات الفضية والبرونزية في بطولات الجمهورية، تقديرًا لما قدموه من أداء قوي ومشرف، وفي الألعاب الجماعية، كرّم محافظ أسيوط فريق كرة اليد بعد حصول منتخب أسيوط على المركز الثالث في النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب 2025/2026، في إنجاز يعكس تطور اللعبة بالمحافظة.

واختتمت فعاليات التكريم بتكريم فريق الكاراتيه، بعد حصول منتخب أسيوط لذوي القدرات والهمم على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجمهورية للكاتا الفردي، حيث حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع فريق "قادرون باختلاف" بقيادة الكابتن محمد جابر، مشيدًا بإرادتهم القوية وقدرتهم على تحقيق النجاح والتميز.

كما عقد محافظ أسيوط لقاءً وديًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمامه الكبير بقطاع الرياضة ودعمه المستمر للأبطال الرياضيين والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وفي ختام الفعاليات، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفرق الرياضية المختلفة، وسط أجواء من الفخر والامتنان، حيث عبر الجميع عن تقديرهم لجهود محافظ أسيوط في دعم الرياضة وتحفيز الأبطال الرياضيين على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.