موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
صحيفة بريطانية: محمد صلاح لا يرغب في المجازفه من أجل منتخب مصر
البابا تواضروس يحضر القداس البطريركي بمقر كرسي القسطنطينية | صور
ترامب: من الصعب تأمين مكان حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أنصار أبو مازن يفوزون في معظم الدوائر بالانتخابات البلدية الفلسطينية
الشرطة الإيرانية تعتقل شخصا في لرستان بتهمة التخابر مع إسرائيل
جيش الاحتلال يهاجم خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص بالتحر.ش بالسيدات ببدر
التلت المشاغب| تحذيرات عاجلة من مركز المناخ: مصر تدخل أخطر تقلبات الربيع
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
رشا مهدي لـ صدى البلد: البعد النفسي لشخصيتي بمسلسل اللون الأزرق تطلب تحضيرات خاصة
إلهام أبو الفتح
محافظ أسيوط يكرم أبطال المحافظة الرياضيين بعد إنجازات عربية ودولية

إيهاب عمر

كرم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نخبة من الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، بمنحهم شهادات تكريم، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة في البطولات المحلية والعربية والدولية، وتحفيزًا لهم على مواصلة حصد الألقاب ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك على هامش افتتاح ملعب متعدد الأغراض بنادي الشباب المسلمين بحي غرب بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، من بينهم أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الصحفي رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد محافظ أسيوط خلال فعاليات التكريم اعتزازه بما يحققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة في الألعاب الفردية والجماعية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به الأبطال الرياضيون وقدرتهم على المنافسة القوية وحصد المراكز الأولى، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للمواهب الرياضية، وتوفير المناخ المناسب لصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشهدت مراسم التكريم تكريم فريق الكيك بوكسينج، بعد النجاحات المتتالية التي حققها فريق درنكة في عدد من البطولات الدولية، وفي مقدمتها بطولة العالم بتركيا 2025، والتي حصل خلالها اللاعب عبد الحافظ عمر بدري على المركز الثاني، فيما حققت اللاعبة أسماء حسن سيد المركز الرابع، إلى جانب حصول عدد من لاعبي الفريق على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الأفريقية 2025 وبطولة العرب 2026.

كما كرم المحافظ فريق رفع الأثقال، بعد تتويج اللاعب نور الدين محمد زكي، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بالميدالية الذهبية وكأس أفضل لاعب في بطولة البحر المتوسط 2025/2026، فضلًا عن تحقيق براعم المشروع مراكز متقدمة وحصدهم المراكز الثلاثة الأولى في بطولات الجمهورية، وامتد التكريم ليشمل فريق الجودو، تقديرًا لما حققه براعم المشروع من ميداليات فضية وبرونزية في بطولة العرب للجودو بالإسكندرية 2025/2026، بالإضافة إلى تحقيق نتائج متميزة في بطولات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كرم اللواء محمد علوان فريق المصارعة بعد فوز اللاعب كريم أحمد عبد النعيم بالميدالية الذهبية في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية بالإسكندرية في وزن 71 كجم، إلى جانب نجاح لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في حصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية خلال موسم 2025/2026، كما شمل التكريم فريق الملاكمة، بعد حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على عدد من الميداليات الفضية والبرونزية في بطولات الجمهورية، تقديرًا لما قدموه من أداء قوي ومشرف، وفي الألعاب الجماعية، كرّم محافظ أسيوط فريق كرة اليد بعد حصول منتخب أسيوط على المركز الثالث في النسخة الثانية من دوري مراكز الشباب 2025/2026، في إنجاز يعكس تطور اللعبة بالمحافظة.

واختتمت فعاليات التكريم بتكريم فريق الكاراتيه، بعد حصول منتخب أسيوط لذوي القدرات والهمم على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجمهورية للكاتا الفردي، حيث حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع فريق "قادرون باختلاف" بقيادة الكابتن محمد جابر، مشيدًا بإرادتهم القوية وقدرتهم على تحقيق النجاح والتميز.

كما عقد محافظ أسيوط لقاءً وديًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمامه الكبير بقطاع الرياضة ودعمه المستمر للأبطال الرياضيين والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وفي ختام الفعاليات، حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفرق الرياضية المختلفة، وسط أجواء من الفخر والامتنان، حيث عبر الجميع عن تقديرهم لجهود محافظ أسيوط في دعم الرياضة وتحفيز الأبطال الرياضيين على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

أسيوط الأبطال الرياضيين شهادات تكريم البطولات المحلية البطولات المحلية والعربية والدولية حصد الألقاب المحافـــل الدوليـــة نادي الشباب المسلمين وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الحد الأقصى للسحب النقدي

تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي

ترشيحاتنا

توروب

توروب يحذر لاعبي الأهلي.. اعرف السبب

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا.. طاقم تحكيم مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

التشي

الدوري الإسباني.. ألتشي يتقدم على ريال أوفييدو 2-0 في الشوط الأول

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

المزيد