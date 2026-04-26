صندوق القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط يبحث تطوير المنشآت الرياضية والتعاقدات

ترأس الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس إدارة صندوق القرية الأوليمبية، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالبنية الرياضية وتطوير الأنشطة الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و بحضور الدكتور أحمد صلاح قراعة، المشرف العام على القرية الأوليمبية، وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تهتم بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الأنشطة الرياضية داخل الجامعة، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلًا عن دورها في خدمة المجتمع المحيط. وأشار إلى أن ما يتم داخل القرية الأوليمبية من تطوير وتحديث يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز مكانة الجامعة في مجال الرياضة الجامعية، وتوفير بيئة متكاملة محفزة للإبداع والتميز.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى خلال الاجتماع أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية، إيمانًا بدورها في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة.

تناول الاجتماع خطة تطوير شاملة للقرية الأوليمبية بجامعة أسيوط، تشمل تحديث مستلزمات رياضة التنس، وتجديد التعاقدات مع الأكاديميات المتخصصة في الألعاب الجماعية والفردية، بما يرفع كفاءة التدريب والأنشطة الرياضية.

كما تم اعتماد تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص العروض المقدمة من شركات المقاولات والتوريدات، بهدف دراسة المقايسات الفنية والمالية لأعمال الإحلال والتجديد، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق معايير دقيقة.

وتشمل خطة التطوير أيضًا البدء في تطوير مضمار الجري بالاستاد الرياضي وفق أحدث المواصفات العالمية، إلى جانب اعتماد إنشاء مجمع ملاعب البادل، بما يسهم في تنويع الأنشطة الرياضية داخل القرية وتعزيز جاذبيتها للطلاب.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور ناصر عثمان، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، والدكتور محمد هاشم عبد العال، بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، و شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم محمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور أحمد شوقي الكاشف، رئيس الإدارة المركزية للإدارات القانونية، والمهندس محمد ثابت، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية.