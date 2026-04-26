قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و587 شهيدا
شقق الإسكان الجديدة 2026.. الأسعار وطريقة الحجز خطوة بخطوة
رئيس مجلس الشيوخ: ذكرى تحرير سيناء ستظل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن
البنزين والسولار.. تعرف على سعر اللتر بعد آخر زيادة
من أعماق البحر إلى مكاتب القرار.. شرم الشيخ ترسم ملامح مستقبل السياحة البيئية في مصر
انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لمواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية
أستاذ تاريخ: سيناء رقعة مباركة وسيدنا محمد صلى بها
سلوكيات بسيطة بالمنزل تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. خبير يوضح
بيانكو ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأحد
الوزراء: الاقتصاد التشاركي في مصر شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية
عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهري يؤدون امتحاناتهم في القرآن والفيزياء والصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بمناسبة العيد القومي.. محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجًا

إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 20 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا، خلال احتفالية أقيمت بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة، في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، إحياءً للذكرى الـ227 لانتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799.

جاءت الأجهزة بدعم من مؤسسة التكافل الاجتماعي فرع أسيوط، وبالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة في إطار تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

شهد الاحتفالية حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجمعيات الأهلية، وقيادات العمل التنفيذي، بالمحافظة.

وخلال الفعالية، تفقد المحافظ مكونات الأجهزة التي شملت ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، معربًا عن سعادته بمشاركة الفتيات فرحتهن، ومقدمًا التهنئة لهن ولأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس روح التكافل والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبهن، أعربت الفتيات المستفيدات عن تقديرهن لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة، مثمنات جهود المحافظة في تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

أسيوط 20 جهاز عروسة الأسر الأكثر احتياجًا احتفالات العيد القومي الحملة الفرنسية الفئات الأولى بالرعاية

المزيد