في احتفالات العيدها القومي.. محافظ أسيوط يضع حجر الأساس كوبري جديد بمنطقة السادات| صور

وضع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم، حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبري سيارات أعلى السكة الحديد، بمنطقة السادات لربط غرب مدينة أسيوط بشرقها، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار احتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي الـ227 الذي يتزامن مع ذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان، أوضح خلاله أن المشروع يستهدف الربط بين منطقة السادات بحي غرب أسيوط وشارع التحكم المركزي وعزت جلال بحي شرق المدينة، بطول 600 متر وعرض 6 أمتار في اتجاه واحد في المرحلة الأولى، ويتم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب، بالتعاون مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق ربط مروري مباشر بين شرق وغرب المدينة، بما يسهم في تخفيف حدة التكدسات المرورية، خاصة بمحيط محطة السكة الحديد، لاسيما خلال أوقات الذروة، فضلًا عن تقليل زمن الرحلات اليومية، وتحسين كفاءة وانسيابية الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، وتقليل الضغط على المحاور الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يدعم جهود التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أداة رئيسية لدفع معدلات الإنجاز والتعامل الفوري مع أي تحديات.

و شدد اللواء محمد علوان على أن الالتزام بالجودة وسرعة التنفيذ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.