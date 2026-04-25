ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ277 .. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة
محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة
إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير الخدمات التعليمية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ277، إحياءً لذكرى انتصار أهالي بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799.

جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب مصطفى بدران، والنائب علاء سليمان، والنائبة مروة كدواني، والنائب إيهاب مختار، والنائب علاء عبد الغني، فضلًا عن أشرف عبد الفتاح مدير المدرسة.

واستهلت الفعاليات بممر شرفي في أجواء احتفالية مبهجة، تخللتها الأغاني الوطنية، حيث رفع التلاميذ أعلام مصر تعبيرًا عن سعادتهم بافتتاح المدرسة. وعقب قص الشريط، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، أوضحوا خلاله أن المدرسة أُنشئت على مساحة 1722 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 17 مليونًا و224 ألف جنيه، وتضم 16 فصلًا دراسيًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وتفقد محافظ أسيوط أروقة المدرسة، شملت الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة والملاعب ودورات المياه، بالإضافة إلى منظومة الحماية المدنية، مشيدًا بجودة التنفيذ والتجهيزات المتكاملة، خاصة ما يتعلق بتيسير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويسهم بشكل مباشر في خفض كثافات الفصول وتحسين مستوى العملية التعليمية، مشددًا على أن ملف التعليم يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومواكبة لمتطلبات العصر.

واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة من أهالي المنطقة بجهود المحافظة في دعم قطاع التعليم، وتعزيز مسار التنمية المستدامة على أرض أسيوط.

