محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق لتعزيز الخدمات الحكومية

وضع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى إداري جديد ومركز تكنولوجي بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، الذي يواكب ذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، وتنفيذًا لخطة الدولة لتطوير البنية الخدمية ودعم جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ونوابه، إلى إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب مصطفى بدران، والنائب علاء سليمان، والنائبة مروة كدواني، والنائب إيهاب مختار، والنائب علاء عبد الغني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد من أهالي الحي.

وخلال الفعاليات، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان، أوضح خلاله أن المشروع يأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي، ويستهدف توفير بيئة مناسبة وآمنة للحصول على الخدمات الإدارية بسهولة ويسر. وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة 700 متر مربع بجوار مرسى حورس النهري بشارع المعهد الديني، ويتكون من بدروم وطابق أرضي و11 دورًا علويًا، ويضم مركزًا تكنولوجيًا بمسطح 155 مترًا مربعًا، إلى جانب مكاتب إدارية تقدم مختلف الخدمات للمواطنين، فضلًا عن مسجد ومحلات تجارية، بتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ نحو 35 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 10 أشهر.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تسريع معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية إنشاء المركز التكنولوجي وفق أعلى معايير الجودة، لما له من دور حيوي في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل داخل حي شرق، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في دفع معدلات العمل ورصد التحديات أولًا بأول والعمل على تذليلها.

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على أن الالتزام بالجودة وسرعة الإنجاز يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز جهود التنمية داخل المحافظة.

يذكر أنه تم مؤخرًا إنشاء مبنى إداري جديد لحي غرب أسيوط، يضم أيضًا مركز معلومات لشبكات المرافق، في إطار خطة متكاملة لتطوير المنظومة الإدارية والخدمية بالمحافظة.