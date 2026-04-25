محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لتطوير مجمع مواقف نزلة عبداللاه

وضع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم، حجر الأساس لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة مجمع مواقف سيارات الأجرة بنزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227، الذي يواكب ذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز البنية الخدمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ويسري سند مدير عام المواقف، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب محمد حمدي دسوقي، والنائب مصطفى بدران، والنائب علاء سليمان، والنائبة مروة كدواني، والنائب إيهاب مختار، والنائب علاء عبد الغني.

وخلال المراسم، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان، أوضح خلاله أن المشروع يأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، ويشمل تطوير المنطقة بالكامل على مساحة 24 ألفًا و750 مترًا مربعًا، إلى جانب توسعة الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقف من الجانبين الشرقي والغربي.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى إداري وخدمي وتجاري بالناحية الشرقية على مساحة 500 متر مربع مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، فضلًا عن رفع كفاءة نفق المشاة القائم، وتطوير المنطقة المحيطة بسور مصنع الغزل، من خلال إنشاء أكشاك مجهزة لنقل الباعة الجائلين بما يسهم في تقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء كباري مشاة أعلى ترعة نجع حمادي لربطها بالموقف، وتحسين منظومة الإنارة والتشجير وأعمال الرصف والدهانات.

كما يشمل المشروع تطوير الجزء الشرقي من الموقف عبر استغلال الفراغات المحيطة للتوسعة، وإنشاء كافتيريا ومحلات، إلى جانب إقامة مناطق خدمية وتجارية من الجانبين الشرقي والغربي، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 235 مليون جنيه.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، حيث يستهدف تحسين البنية التحتية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وتحسين المرافق العامة والمساحات الترفيهية بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة وتعزيز الروابط المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يراعي أيضًا تحسين تجربة المواطنين من خلال توفير خدمات ميسرة ومرافق حديثة، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية عبر زيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تقليل التكدس المروري وتحسين جودة الهواء.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أداة فعالة لتذليل العقبات ودفع معدلات التنفيذ.