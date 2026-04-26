قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا أكليريك متعدد الاستخدامات بنادي الشبان المسلمين بعد تطويره

إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، ملعب الاكليريك متعدد الاستخدامات بنادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط، بعد تطويره بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون و116 ألف جنيه، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، إحياءً للذكرى الـ227 لانتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، وفي إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتعظيم الاستفادة منها.

شهد مراسم الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، من بينهم أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الصحفي رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله عروض مميزة شملت ممرات شرف، وفرق الجوالة، وبرلمان شباب مصر، كما قدم فريق اللياقة البدنية للفتاة والمرأة واعضاء فريق اللياقه البدنيه النسور، عروضًا رياضية حازت إعجاب الحضور.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مركز اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، والذي يضم عشرات المشاركات من الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 55 عامًا، فضلًا عن مركز مماثل بنادي منفلوط الرياضي، كما تابع فريق اللياقة البدنية للنشء والشباب المعروف إعلاميًا باسم "النسور"، والذي يضم عشرات المشاركين من سن 10 إلى 25 عامًا، مع الإشارة إلى وجود مركز آخر بإستاد أسيوط الرياضي.

وعقب ذلك، افتتح المحافظ الملعب متعدد الأغراض بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، حيث تم إطلاق الحمام في رسالة رمزية للسلام، ثم تابع عروض فريق "النسور" المصحوبة بالموسيقى الحماسية.

وأكد محافظ أسيوط أن افتتاح الملعب يمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة للشباب، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاعي الشباب والرياضة، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروعات الداعمة لتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، خاصة في محافظات الصعيد.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع الوزارة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية بالمحافظة، بما يسهم في خدمة مختلف الفئات العمرية، وتعزيز الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وإعداد كوادر رياضية وفق معايير احترافية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح اللواء محمد علوان أن هذه المشروعات تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف ورعاية المواهب، بما يدعم توجه الدولة نحو إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر وتحقيق إنجازات مستدامة ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء الإنسان وتنمية قدراته في مختلف المجالات.

